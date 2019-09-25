ماجد حسن يخضع لفحوص طبية في لندن

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

خضع ماجد حسن اليوم الاربعاء، لفحوص طبية في لندن بواسطة طبيب إنجليزي، لتحديد نوعية الإصابة التي تعرض لها اللاعب في مباراة فريقه أمام الشارقة في مباراة كأس سوبر الخليج العربي.ومن المنتظر أن تظهر نتيجة التقرير الطبي النهائي خلال الساعات المقبلة، ويحدد خلاله الطبيب، فترة العلاج المطلوبة، ونوعيته، ليعود اللاعب إلى الملاعب في أسرع وقت ممكن.

وكان ماجد حسن، قد أكد لـ"البيان الرياضي"، أن الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة شباب الأهلي والشارقة، مختلفة تماماً عن نوعية الإصابات التي سبق وتعرض لها خلال سنواته في ملاعب الكرة.