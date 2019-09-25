مدافع الظفرة يغيب عن لقاء السماوي ويعود أمام العميد

المصدر: أبوظبي : أحمد عيسى

تعافى مسعود سليمان مدافع الظفرة الجديد الذي انضم إليه قادما من النصر في صفقة انتقال حر خلال فترة التعاقدات الصيفية، من الإصابة التي كان قد تعرض لها قبل 6 أسابيع في اليوم الأخير من معسكر الفريق بألمانيا، والتي أبعدته عن المشاركة في المباريات السابقة.

وبدأ مسعود الذي يعول الجهاز الفني عليه كثيرا لقيادة خط الدفاع، في تدريبات التأهيل لكنه أكد مواصلة غيابه عن مباراة الجولة الثانية بالدوري أمام بني ياس مساء غد الخميس، وعودته اعتبارا من الجولة الثالثة، والتي من المفارقات ستكون ضد ناديه السابق العميد.

وقال مسعود سليمان في حديث مع "البيان الرياضي" إنه شفي من الإصابة ويخضع حاليا لتمارين التأهيل، مشيرا إلى أنه سيكون جاهزا لمباراة الجولة الثالثة مع بقية زملائه اللاعبين، وأبان مسعود أن إصابته كانت عبارة عن تمزق في العضلة وأضاف: "الحمد لله تجاوزت مرحلة الإصابة ولكن أحتاج إلى بعض التدريبات حتى أتمكن من المشاركة في المباريات الرسمية".

وتمنى سليمان أن ينجح فريقه في الفوز غدا على بني ياس، ليضع أول 3 نقاط برصيده في بنك الدوري، مؤكداً أن المباراة صعبة لقوة المنافس، لكنه يثق كثيرا في زملائه وإمكانية تجاوز عقبة السماوي.