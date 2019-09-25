محمد بن هزام: الدوري بدأ قويا والأندية "ما قصرت"

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

وصف محمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، الجولة الأولى من انطلاقة دوري الخليج العربي بالقوية، ذاكراً أن المستويات التي قدمتها مختلف الفرق تبشر بموسم حافل ومثير سيكون التنافس فيه حاضراً بقوة، معتبراً أن ذلك نتاج العمل الكبير الذي قامت به إدارات الأندية من تعاقدات ومعسكرات وتهيئة بيئة جيدة للاعبين، وأضاف: "الإدارات ما قصرت، وعملت على تحضير فرقها على أفضل ما يكون. وهذا استمرار بالتأكيد للعمل الذي قامت به في المواسم الماضية".

وقال محمد بن هزام في تصريح لـ "البيان الرياضي": "النسخة الحالية من الدوري كشفت منذ بدايتها رغبة الفرق في تحقيق أفضل النتائج والمنافسة على المراكز المتقدمة ومحاولة بعض الأندية لإثبات وجودها. كما قدمت الفرق وجوها جديدة وصغيرة السن، ما يؤكد نظرتها المستقبلية العميقة في التطوير والنهوض بالكرة الإماراتية. لأن ما تقوم به من عمل يدعم دون شك مصلحة كافة المنتخبات الوطنية التي تعتبر الهم الأكبر للجميع، ما يتيح الفرصة أمام الأجهزة الفنية للمنتخبات بمختلف مسمياتها الاستفادة من قوة المنافسة لتختار العناصر المتميزة حسب رؤيتها الفنية".

جهود الرابطة

وثمن الأمين العام لاتحاد كرة القدم جهود رابطة دوري المحترفين، في التنظيم الجيد لمنافسة الدوري، وقبلها تنظيم عدد من الجولات في منافسة كأس الخليج العربي، مشيرا إلى أن الرابطة قدمت عملا مميزا واستفادت من خبرتها السابقة. وكشفت منذ البداية أيضا عن حرصها على دقة التنظيم الذي ظلت تتميز به وأضاف: "نحيي جهود إخواننا في الرابطة والذين يعملون دائما على تطوير المنافسة وتقديم نماذج جيدة في تنظيم مباريات الدوري بما يتوافق مع الاحتراف الذي تعيشه الكرة الإماراتية، والذي من شأنه أن يساعد كثيرا في تطوير اللعبة".

وأثنى محمد بن هزام على الحضور الجماهيري لمباريات الجولة الأولى من الدوري، مشيرا إلى أنه زاد بشكل واضح عن مباريات الموسم الماضي ويعتبر مؤشراً إيجابيا على حضور أكبر. خاصة مع تحسن حالة الطقس وتطور الإداء وأوضح: "نؤمن بالدور الكبير الذي يلعبه الجمهور ليس في تشجيع اللاعبين ودعمهم معنويا خلال المباريات فقط. ولكن من خلال التطوير باعتباره شريحة مهمة في اللعبة لأن تواجد الجمهور في المدرجات يرفع من مستوى حماس اللاعب ويدفعه إلى تقديم كل ما عنده. وبالتالي يتطور مستوى اللاعب تلقائيا بما يوفر منافسة قوية تستفيد منها المنتخبات الوطنية".

واستطرد الظاهري قائلا: "منذ مباراة كأس السوبر التي سبقت انطلاقة الدوري كان هناك حضورا جماهيريا كبيرا. وتواصل الحضور في الجولة الأولى من الدوري. وننتظر تدافعا أكبر في الجولات المقبلة حتى يكتمل نجاح المنافسة التي تحتاج بشدة إلى المدرجات والهتافات الداوية".