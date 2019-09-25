خورفكان يضم رسمياً اللاعب راشد عيسى

المصدر: خورفكان - محمد فضل

ضم نادي خورفكان لاعب خط الوسط راشد عيسى والذي سبق له ارتداء ألوان كل من الوصل والعين والنصر ويستمر العقد لموسم قابل للتجديد دون الافصاح عن القيمة، وشهد التوقيع مع اللاعب الجديد مساء اليوم عبد الله عامر الحمادي نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي خورفكان والذي اشاد بالامكانات الكبيرة والخبرات للاعب ناديه عيسى مشيرا الى أن التعاقد معه يعد مكسبا لنسور خورفكان وللجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي باولو كاميلي والذي سيستفيد من خبرات اللاعب في قادم مباريات دوري الخليج العربي.



بدوره عبر راشد عيسى عن ارتياحه بالتوقيع لنسور خورفكان معرباً عن أمله في أن يكون أهلاً للثقة التي كلف بها في خورفكان مشيراً إلى انه سيكون رهن إشارة المدرب كاميلي ومعربا عن أمله في تحقيق حلم البقاء مع كبار دوري الأضواء والشهرة .