ريجيكامب : " الإمبراطور " أمام مباراة صعبة ضد " الزعيم "

المصدر: دبي – خالد المهيري

أكد مدرب نادي الوصل الروماني لورينت ريجيكامب، أن مباراتهم ضد نادي العين يوم الخميس ضمن الأسبوع الثاني لدوري الخليج العربي ستكون صعبة، ولكن في الوقت ذاته هي مهمة لأننا نلعب على أرضنا و أمام جمهورنا، متمنيا تحقيق النقاط الثلاثة الأولى في المباراة .

وأضاف قائلا ( العين تغير وجلبوا عددا من اللاعبين، ولكن مازالوا يشكلون خطرا على جميع الطامحين للقب الدوري، خاصة أنهم يمتلكون فريقا قويا و مدربا قويا كذلك، يجب علينا الحذر في المباراة، ونحن نكن كل الاحترام للعين، وهدفنا الأساسي الفوز و الظفر بالنقاط )

وعن تقييمه لمباراتهم الأولى و التي كانت مع نادي النصر و انتهت بالتعادل السلبي، قال ريجيكامب ، ان هناك نقاطا عملوا على تحسينها عقب مباراتهم ضد النصر، كما تحدث مع لاعبي " الإمبراطور " عن النقاط السلبية، مضيفا بأنه يجب على اللاعبين استغلال الفرص و تسجيل الأهداف، ولكن الشيء الإيجابي من تلك المباراة هي عدم استقبالنا للأهداف .

وعبر ريجيكامب، عن سعادته برؤية الجماهير خلال اللقاء ضد " العميد " الأسبوع الماضي، متمنيا تواجدهم بكثافة خلال لقائهم ضد " الزعيم " و الذي سيؤدي إلى تحفيز اللاعبين على تقديم كل ما لديهم .