ناصر بن عفصان: القرار أصبح بلا هدف

المصدر: الشارقة - عز الدين جاد الله

أكد ناصر سعيد بن عفصان أمين عام نادي الشارقة، أنه يؤيد فكرة إعطاء شريحة أكبر للاعبين المواطنين في مختلف المسابقات، وضمن الفرق الأولى، مشيراً إلى أن الأكاديميات ومدارس الكرة مليئة بالمواهب الكروية القادرة على تغذية الفرق الأولى بالأندية.

وقال: اعتقدنا في البداية أن إعطاء الفرصة للاعبين المقيمين من المشاركة ضمن فرقنا سيؤثر إيجاباً على العملية التسويقية إلى جانب زيادة المشاركة الجماهيرية والتأثير الإيجابي على قوة الدوري، لكن الواقع يشير إلى أن تنفيذ القرار أصبح بلا هدف.

وأضاف: هذا الوضع الحالي في حال استمراره لا يصب في مصلحة الكرة الإماراتية، حيث يشير الواقع إلى أن المهاجمين وصناع الألعاب في الأندية معظمهم من الأجانب، لذا لابد من إعطاء فرصة أكبر للاعبين المواطنين، طالما أن فكرة تجنيس المقيمين غير مطروحة.