خليل غانم: مدة الإقامة ليست ذات أهمية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قلّل خليل غانم رئيس شركة كرة القدم بنادي خورفكان من مسألة وضعية اللاعب المقيم وربطها بعدد سنوات الإقامة، مشيراً إلى أن المدة الزمنية بالنسبة له ليست ذات أهمية، لكن الأهم أن يكون هذا اللاعب مفيداً للفريق وللمنتخب في قادم السنوات، وأن يتم اختياره بعناية تامة لأسباب كثيرة، ونوه غانم إلى أن قرار مشاركة اللاعب المقيم بغض النظر عن إقامته في الدولة لسنة أو ثلاث سنوات لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء لتطوير كرة القدم في الإمارات.

وأشار غانم إلى أن «هرولة الأندية على التعاقد مع لاعبين من أوروبا أو أمريكا ومنحهم إقامة ليست عيباً، لكن يجب علينا في هذا الشأن اختيار اللاعب المقيم بعناية ليفيد الفريق والمنتخب»، مشدداً على ضرورة التعاقد مع المواهب التي لا يتجاوز عمرها 18 عاماً، وضرورة التأني في الحكم على مستوى اللاعب من قبل الشارع الرياضي وعدم استعجال عطائه.