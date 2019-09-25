ناصر اليماحي: أقترح المشاركة في «تحت 21»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

طالب ناصر اليماحي رئيس شركة الفجيرة لكرة القدم بإعادة النظر في قرار مشاركة اللاعب المقيم، مع ضرورة وضع بعض الشروط أو الرجوع للقانون السابق والمتعلق بإقامة اللاعب في الدولة لمدة لا تتجاوز الـ 3 سنوات، وقدم اليماحي مقترحاً بضرورة مشاركة اللاعب المعني «مواليد 2000» لمدة ثلاث سنوات ضمن فريق 21 سنة، لينضم بعدها لقائمة الفريق الأول.

ونوه اليماحي بأن موهبة اللاعب ستظهر خلال هذه السنوات، كما طالب اليماحي بمراجعة الإيجابيات والسلبيات من قانون مشاركة اللاعب المقيم، نافياً ما يسمى بالتحايل في هذا الشأن.

ودعا اليماحي إلى عدم الحكم على التجربة من الوهلة الأولى، مشيراً إلى أن كلمة مقيم تدل على شخص لديه إقامة في الدولة سارية المفعول، بغض النظر عن هذه السنوات، منوهاً بأن كلمة مقيم لا تتطابق مع الصفة أو الواقع.