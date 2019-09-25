ناصر حسن: مليون دولار قيمة بعض «المقيمين»

المصدر: دبي - علي الظاهري

كشف ناصر حسن الفلاسي مدير الفريق الأول للكرة بنادي حتا، أن قيمة بعض اللاعبين في بورصة الانتقالات أعلى من قيمة المحترفين الأجانب، مشيراً إلى أنه تم عرض لاعبين مقيمين بقيمة مليون دولار على نادي حتا إلا أنه تم رفض الدخول في مفاوضات مع وكلاء اللاعبين و«السماسرة» نظراً لارتفاع قيمة عقود اللاعبين الذين تعتبر أسعارهم أعلى من عقود المحترفين الأجانب في النادي.

وأضاف الفلاسي لـ «البيان الرياضي»، إن فكرة التعاقد مع اللاعب المقيم تحمل أهدافاً يجب أن ترتكز على معايير ومواصفات فنية معينة، بحيث يمتلك إمكانيات أفضل من اللاعب المواطن، لافتاً إلى أنه من 15 إلى 20 لاعباً خضعوا للتجربة في النادي منذ انطلاقة فترة التحضيرات في الصيف لم ينجح منهم أحد في إقناع الجهاز الفني واللجنة الفنية خاصة وأن اللعب في دوري الخليج العربي للمحترفين يتطلب مواصفات فنية عالية وخامات مميزة من الصعب توفرها بسهولة على المستوى المحلي.

تجربة أوروبية

وأكد الفلاسي أن النادي اقترب من التعاقد مع لاعب أفريقي سيتم قيده في خانة المقيمين يمتلك تجربة أوروبية، ومن المتوقع حسم الصفقة بصورة نهائية في غضون أسبوع قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في 30 الجاري، حيث تمت الموافقة من الطرفين على كافة البنود والشروط ولم يتبق سوى الحصول على الموافقة النهائية من ناديه، موضحاً أن ملف التعاقدات مع اللاعبين المواطنين يبدو محسوماً ولن يتم التعاقد مع أي لاعب آخر قبل إغلاق القيد الصيفي، نظراً لاكتمال العناصر على صعيد المواطنين، فيما سيظل الباب مفتوحاً لتدعيم صفوف الفريق بلاعب مقيم حتى آخر لحظة من فترة القيد الصيفي.

أهمية كبيرة

وشدد مدير فريق حتا على أهمية المباراة المقبلة في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي أمام خورفكان والتي ستقام يوم الجمعة المقبلة على ملعب اتحاد كلباء، وقال إن المواجهة تحمل أهمية كبيرة كونها تجمعهم بمنافس مباشر ومن الضروري الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء، مبيناً أن المباراة الافتتاحية أمام شباب الأهلي رغم الخسارة بثلاثية إلا أن الفريق خرج منها بمكاسب حيث يحرص الجهاز الفني على معالجة جميع نقاط الضعف في كافة المباريات على مستوى جميع مراكز اللعب في الدفاع والوسط والهجوم، وقدم «الإعصار» أداء جيداً في الشوط الأول أمام ضيفه شباب الأهلي بخلاف الشوط الثاني الذي لم يكن الجميع راضياً عن الأداء فيه.