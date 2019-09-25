سهيل العريفي: لا يوجد تحايل على القانون

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

يرى سهيل العريفي المدير التنفيذي السابق لرابطة دوري المحترفين أن التعاقدات التي أبرمتها الأندية مع لاعبين دون الـ 20 عاماً لتسجيلهم في فئة المقيمين خلال «الميركاتو الصيفي» لا يعد تحايلاً أو التفافاً من جانب الأندية على القانون واللوائح.

وقال إن التعاقدات التي قامت بها الأندية للاعبين من خارج الدولة جاءت صحيحة، ولا تتعارض مع القرار الرامي إلى دمج المقيمين في المجتمع الإماراتي، وفتح المجال الرياضي أمامهم لممارسة الألعاب الرياضية المختلفة.

وطالب العريفي بمنح التجربة المزيد من الوقت والتقييم ولمدة 4 سنوات على الأقل.

وأضاف أن قاعدة الممارسين حالياً قليلة ومن أهداف قرار صاحب السمو رئيس الدولة بمنح الفرصة لأبناء المقيمين والمواليد للمشاركة في المسابقات الرسمية وزيادة القاعدة للاستفادة من المواهب، وبالتالي الصبر على التجربة ضروري.