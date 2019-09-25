سالم الهلالي: الالتزام أساس النجاح

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

التزم الظفرة بقانون التعاقدات مع اللاعبين المواليد والمقيمين بشكل تام، وظهر ذلك في تعاقده مع العماني عمران الجساسي فقط ضمن فئة المواليد والذي استوفى شروط التعاقد مع وجود تجارب سابقة للاعب مع ناديي خورفكان والشارقة، بجانب المصري حسن سامح في فئة المقيمين.

وقال سالم حسن الهلالي، إن السماح بالتعاقد مع المقيمين والمواليد يعتبر قراراً تاريخياً، خاصة إذا تم التعاقد مع عناصر موهوبة يمكن أن تشكل إضافة للفرق.

وقال الهلالي: نحن في نادي الظفرة راعينا كل الشروط في تعاقداتنا، كما اخضعنا عدداً من اللاعبين للاختبارات، ونرى أن الالتزام بالقانون أساس نجاح القرار.

وعن وجود تحايل من بعض الأندية على قانون اللاعب المقيم قال مشرف الظفرة: نتحدث عن نادينا فقط ولا علاقة لنا بما يحدث في الأندية الأخرى، ولا نستطيع الحكم بالتحايل على القانون دون دليل.