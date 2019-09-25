جمعة العبدولي: حزين لحال دبا.. وقلبي يخفق لـ «العميد»

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

أكد جمعة حمدان العبدولي مدير فريق الكرة بنادي دبا الفجيرة، أن الحزن يتملكه في أعقاب مشاهدته هو وجمهور ناديه للجولة الأولى من دوري الخليج العربي من مقاعد المتفرجين، بعد أن أمضى فريق النواخذة خمسة مواسم في دوري الأضواء والشهرة، وكان يشكل مصدر خطورة وتخوف لكل أندية دوري المحترفين، وأكد العبدولي والمعروف بحبه وعشقه للعميد النصراوي أنه سيظل مشجعاً للنصر وأن اللون الأزرق يجري في دمه، معرباً عن أمله في أن يتوج النصر بلقب النسخة الحالية من دوري الخليج العربي، مؤكداً ثقته الكبيرة في رجال المدرب البرازيلي كايو، متمنياً للكتيبة الزرقاء التوفيق في قادم المباريات.

ترميم الصفوف

ودعا العبدولي لاعبي النواخذة إلى ترميم الصفوف وعدم البكاء على اللبن المسكوب واستعادة بريقهم من جديد، وذلك عندما يحين موعد مباريات دوري الهواة في نوفمبر المقبل وقبله تنتظرنا مباريات تمهيدي كأس رئيس الدولة التي تنطلق الجمعة، حيث يواجه دبا جاره دبا الحصن في ديربي الساحل الشرقي وهي مباراة مرتقبة على ملعبنا في دبا، منوهاً بجاهزية كل لاعبي الفريق من أجل المشاركة في المباراة، لافتاً إلى أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد الخديم سيضع التشكيلة المناسبة للمباراة، كما حذر لاعبيه من خطورة فريق دبا الحصن الذي قدم موسماً متميزاً بدوري الدرجة الأولى خلال الموسم الماضي.

مجموعة صعبة

من ناحية أخرى، تفيد متابعات «البيان الرياضي» بإرسال عدد من أندية الهواة رسائل للجنة المسابقات باتحاد الكرة تطالب بتأجيل مباريات الأسبوع الثاني من تمهيدي كأس رئيس الدولة والمقرر لها يومي 4 و5 أكتوبر المقبل وهو موعد قيام انتخابات المجلس الوطني التي تنطلق الجمعة وتستمر حتى الخامس منه، حيث تقرر أن يكون يوم السبت المقبل إجازة رسمية لهذه المناسبة، يذكر أن مباريات الأسبوع الأول التي تدشن موسم الهواة تجمع كلاً من دبا ضد الحصن، والتعاون يلاقي مصفوت والذيد يستقبل العروبة، والسبت تفتتح مباريات المجموعة الثانية بلقاء الإمارات ضد مسافي والحمرية في مواجهة البطائح وسيخلد العربي للراحة الأسبوعية.