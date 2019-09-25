بوزنجال: أحذر الشارقة من خطورة اتحاد كلباء

المصدر: الشارقة - عزالدين جاد الله

أكد محمد سعيد بوزنجال عضو مجلس إدارة نادي الشارقة المشرف العام على فريق كرة القدم، أن فريق اتحاد كلباء من الفرق الخطرة في دوري الخليج العربي وعلى لاعبي الشارقة الحذر. ويحل الشارقة ضيفاً على نظيره اتحاد كلباء غداً ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري الخليج العربي.

وقال في تصريحات لـ«البيان الرياضي»: لقد قمنا بالتحضير الجيد للمباراة عقب تحقيقنا الفوز في الجولة الأولى ضد خورفكان ونتطلع إلى الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء وزيادة غلتنا من النقاط. وأضاف بوزنجال: المباراة المقبلة في غاية الأهمية نظراً لخطورة الفريق المنافس، حيث شاهدنا أداءه أمام العين وتمكن من العودة مرتين في المباراة، وأدى بشكل قتالي طوال تسعين دقيقة، مشيراً إلى أن فرقة «النمور» تمتلك عدداً من اللاعبين المواطنين المميزين إلى جانب الاستقرار الفني على صعيد المدرب الأمر الذي يزيد من قوة الفريق.

وتابع: علينا أن نكون أكثر تركيزاً، خصوصاً وأن سبق وأن تعادلنا مع اتحاد كلباء ذهاباً 1-1، وإياباً 2-2، في لقاءات الموسم الماضي، وهو من الفرق المتمكنة على أرضه، مشيراً إلى أن الشارقة مازال يفتقد لجهود المدافع الحسن صالح بسبب البطاقة الحمراء التي سبق وأن نالها في كأس «السوبر»، لكن لدينا البدلاء الجاهزون للمشاركة في التشكيلة ونتطلع إلى عودة ماجد سرور وأعتقد أنه سيكون جاهزاً في مواجهة «النمور». وقال بوزنجال: ندرك أهمية المباراة وخطورتها وعلينا أن نكون في قمة تركيزنا.

ختام التحضيرات

ويختتم مساء اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة تحضيراته لمنازلة نظيره كلباء، حيث يؤدي الفريق حصصه اليومية التدريبية الاعتيادية تحت قيادة المدرب المواطن عبد العزيز العنبري الذي يسعى إلى تكرار إنجاز الموسم الماضي عندما حلق الشارقة بدرع دوري الخليج العربي.

واستهل الشارقة مشواره في رحلة الدفاع عن اللقب بفوز على خورفكان بثنائية نظيفة واضعاً أول ثلاث نقاط في رصيده، ويعاني الفريق من غياب المدافع الحسن صالح بسبب عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات إثر نيله البطاقة الحمراء في لقاء «السوبر»، بينما بدأ لاعب خط الوسط ماجد سرور في التعافي بعد أن تعرض لكدمة على مستوى القدم أثناء مشاركته ضد خورفكان.