محمد فايز: لن أستسلم وسأعود أفضل مما كنت

المصدر: العين- طلحة عبد الله

بقدر ما بدا ظهير العين محمد فايز، سعيداً بشفائه من الإصابة التي طاردته طويلاً، إلا أنه لم يستطع إخفاء لمحة من الحزن طافت على ملامح وجهه وتبدت في عينيه وهو يتحدث عن تكرار غيابه عن التشكيلة البنفسجية، والابتعاد بالتالي عن منتخبنا الوطني، بعد أن كان في فترة ما أحد أهم ركائزه ودعاماته الدفاعية، غير أن الإصابة التي ظل يتعرض لها باستمرار حرمته في أحيان كثيرة من ممارسة هوايته التي يجيدها ويعشقها داخل المستطيل الأخضر.

جاهزية

وفي تصريحات خص بها «البيان الرياضي»، أكد فايز بلهجة مفعمة بالثقة والإيمان بالقضاء والقدر، أنه بلغ درجة الشفاء والجاهزية الكاملة بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء تواجده في المعسكر الخارجي الذي أقامه العين بالنمسا استعدادا للموسم الحالي، موضحا أن قرار مشاركته مع العين في المباريات المقبلة بما فيها لقاء الوصل غداً مرهون بالمدرب الكرواتي إيفان ليكو، بعد أن انتظم في التدريبات الجماعية ووصل إلى مرحلة الجاهزية البدنية المطلوبة.

قدر

تعليقاً على تكرار الإصابة التي ظلت تطارده وتبعده كثيراً من الملاعب برغم موهبته ومقدراته الفنية العالية التي يحتاجها العين وقبله المنتخب الوطني، قال: الحمد لله على كل حال فهذا قدر مكتوب وأتمنى ألا يتعرض أي لاعب للإصابة لأنها تخلف شعورا محبطا، خصوصا عندما تجد نفسك مجبراً على الابتعاد من الملعب، ولكنني لن أستسلم وعازم على العودة القوية، وهذا يتطلب مضاعفة الجهود والاجتهاد في التدريبات والالتزام بالتوجيهات الطبية والفنية، وأشكر جماهير نادي العين التي ظلت تدعمني وتساندني في أحلك الظروف، كما أشكر الإدارة العيناوية والأجهزة الفنية والإدارية وزملائي لاعبي الفريق، وكل من ساندني خلال الفترة السابقة.عزم وثقة

وعن ابتعاده عن العين والمنتخب فترات طويلة، قال: الإصابة حرمتني من متابعة مشواري كما ينبغي خلال فترات متقاربة، ولكنني كما قلت لك عازم على العودة القوية ولن يجد الإحباط طريقه إلى نفسي، وأرغب في أن أعود محمد فايز الذي تعرفه جماهير العين، وسأفعل كل ما بوسعي خلال الفترة المقبلة من أجل العودة مرة أخرى للمنتخب الوطني والدفاع عن شعاره في التحديات المقبلة.

منافسة

وعن توقعاته للعين هذا الموسم بعد تجديد دمائه بالعديد من الأسماء الشابة، قال: العين بمن حضر، يظل دائما يتطلع للألقاب والمراكز الأولى، وكما هو حاله في كل موسم يسعى للتتويج بالبطولات وإسعاد جماهيره الوفية كونه يملك الإمكانات والمقدرات كافة التي تساعده على الوصول للهدف المرسوم له قبل انطلاقة الموسم، كما توقع فايز منافسة قوية على لقب الدوري هذا الموسم ، وقال إن ما بين خمسة إلى ستة أندية ستتنافس على البطولات ومنها بالإضافة للعين، شباب الأهلي، والجزيرة والنصر، والشارقة والوحدة.

حلم

وعن منتخبنا الوطني، قال: الشارع الرياضي كله يأمل خيرا في أبناء زايد ويتوقع منهم هذه المرة تحقيق الحلم الذي طال انتظاره بالتأهل إلى النهائيات وتكرار سيناريو جيل 1990 الذي تأهل إلى نهائيات إيطاليا، ومن وجهة نظري فالأبيض الإماراتي قادر على تحقيق الطموحات بالنظر للعناصر المتميزة التي يضمها والدعم والقوي الذي يجده.