«الانضباط» توقف مشرف كلباء مباراتين

المصدر: دبي - العوضي النمر

قررت لجنة الانضباط في اجتماعها، أمس، إيقاف مشرف نادي اتحاد كلباء محمد الزعابي مباراتين مقبلتين، وتغريمه 15 ألف درهم لتلفظه بألفاظ نابية تجاه حكم مباراة اتحاد كلباء والعين، حيث استدعى مساعد الحكم حكم الساحة الذي قام بطرده مباشرة.

وعاقبت الانضباط محترف العين التوغولي لابا كودجو بالغرامة 1000 درهم وتوجيه لفت نظر إليه، وذلك لرفعه قميصاً يحوي صورة لشخص ذكر بأنه والده، بعد تسجيل الهدف الأول في مواجهة اتحاد كلباء ، وتأتي العقوبة تطبيقاً للائحة التي تنص على منع رفع اللافتات أو الصور التي تحوي عبارات أو أشخاصاً.

وغرمت الانضباط نادي الجزيرة 10 آلاف درهم مع توجيه إنذار إليه، نسبة إلى نزول جماهيره خلال فترة توقف اللعب لشرب المياه في مباراة الفريق مع الذيذ في دوري 19 سنة. وسلمت إدارة نادي خورفكان لجنة الانضباط مستحقات اللاعب أحمد علوان 165 ألف درهم، في استجابة سريعة من قبلهم بعدما خاطبتهم اللجنة الأسبوع الماضي بسداد المستحقات.