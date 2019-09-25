حوار تيغالي مع «البيان» يشعل غضب ليوناردو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أبدى البرازيلي ليوناردو لاعب شباب الأهلي، غضبه من تصريحات الأرجنتيني سبستيان تيغالي مهاجم الوحدة، في حواره مع «البيان الرياضي» المنشور أول من أمس، بعدما اعتبر رحيل ليوناردو إلى شباب الأهلي في مصلحة الوحدة.

وعبر ليوناردو عن غضبه من تيغالي، من خلال حسابه الشخصي على «الإنستغرام» مدوّناً: «ستكون إجابتي دائماً على أرض الواقع، لأفعل أكثر ما أحبه، وكل شخص له الحق في التحدث وسيأتي وقتي، وكل ما قمت به وما أتيت به من الله، ليضيء نجمي حتى يومنا هذا، ولا تقلل أبداً من حياة الآخرين».

وكان تيغالي، قد صرح لـ«البيان الرياضي» أنه لم يكن له مشكلة مع ليوناردو، ولكن ليوناردو مشكلته مع نفسه، هو المشكلة في الأساس بسبب عقليته، وذكر تيغالي أنه تحدث مع ليوناردو بحضور ميليسي كثيراً، ولكنه للأسف لم يستوعب أو يغير من طريقة تفكيره، لقد لعب مباراتي النصر السعودي رغم أن عقله لم يكن مع الفريق، وكان قد أنهى كل شيء مع شباب الأهلي.

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