عنتر مرزوق: يجب إعادة النظر بآلية التطبيق

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

طالب عنتر مرزوق نائب المشرف الفني في أكاديمية الكرة بنادي شباب الأهلي، بضرورة إعادة النظر وسريعاً في آلية تنفيذ لائحة اللاعب المقيم، لأن اللائحة الحالية تتنافى تماماً مع الغرض الذي صدر من أجله القرار، وتصب في مصلحة الأندية وليس في المصلحة العامة، ولن تكون لها تأثيرات إيجابية على المنتخبات الوطنية أو الحضور الجماهيري في المدرجات.

قال مرزوق: «الهيئة واتحاد الكرة، هما من فعلا ذلك، لأن الغرض من قرار صاحب السمو رئيس الدولة، معني في الأساس بالمقيمين فعلياً على أرض الوطن، وليس أمامهم فرصة لممارسة هوايتهم، ولكن إلغاء بند الثلاث سنوات فتح الباب للتعاقدات مع اللاعبين من خارج الدولة، وربما برواتب أعلى من اللاعب المواطن».

وأوضح: «الهدف نفسه تغير، وكان الأفضل، رفع عدد اللاعبين الأجانب إلى 6 لاعبين، لأن ما يتم حالياً خارج الإطار الموضوع».