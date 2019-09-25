حميد فاخر: الأجانب الـ6 ينفي التحايل

المصدر: العين - طلحة عبد الله

استبعد حميد فاخر نجم العين والمنتخب الوطني السابق والمحلل الفني الحالي، أن يكون تسجيل الأندية للاعبين في فئة المقيمين حتى لو لم يكن اللاعب مقيماً، هو تحايل من هذه الأندية، موضحاً أن الشرط الخاص بضرورة تواجد ستة لاعبين أجانب فقط في الملعب ينفي صفة التحايل، وقال إن الأمر طالما تم بموافقة اتحاد الكرة وبعلمه، فليس هناك أدنى مشكلة لأنه حتى في حالة التبديل أثناء المباراة فيشترط أن يتم تبديل أجنبي بأجنبي، فالمهم وجود ستة لاعبين أجانب فقط، وبالتالي فليس مهماً المسمى.

وقال فاخر، علينا ألا نحمّل الأمور فوق ما تحتمل، بل ينبغي أن نسعى للاستفادة من التجربة وتطويرها من أجل تطوير الكرة الإماراتية، وعلينا أن نستفيد من تجارب الآخرين في هذا الأمر، فالسعودية سبقتنا على هذه التجربة من فترة، وليس عيباً أن نستقي منها التجربة.

وأضاف حميد فاخر قائلاً: أعتقد أننا أمام تجربة سيكون لها فوائدها الكبيرة على الكرة الإماراتية في المستقبل، وعلينا ألا نستعجل في الحكم عليها، وبلا شك أن وجود لاعبين أجانب أصحاب موهبة ومقدرات سيكون له تأثيره الإيجابي على اللاعب المواطن.

فنياً وإدارياً

ومضى بحديثه: وجود عدد من اللاعبين الأجانب في الملعب بغض النظر عن المسمى من شأنه أن يفيد الكرة الإماراتية، ليس فقط فنياً داخل الملعب بل حتى على الصعيد الإداري والتسويقي للأندية، فهو قطعاً سيقلل القيمة السوقية والمقابل المادي المبالغ فيه في تسجيل اللاعبين، كما أنها تمنع الأندية من تكديس اللاعبين، بالإضافة إلى كونها تصنع منافسة قوية بين اللاعبين للتواجد في التشكيلة، وسيقود هذا الأمر إلى تطوير المستوى الفني بما يخدم المنتخبات بكل تأكيد، والظنون والشكوك في جدواها وألا نتمسك بالأمور الثانوية، طالما أن الأمر المقصود به المصلحة العامة وليس مصلحة نادٍ دون آخر.