إجادة لإدارة الأصول تنضم لرعاة النصر

المصدر: دبي-البيان الرياضي

وقعت إدارة نادي النصر ومجموعة إجادة لإدارة الأصول، اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة ثلاث سنوات، تنضم بموجبها مجموعة إجادة إلى قائمة رعاة نادي النصر، وتقوم بتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات الخاصة بعملية إدارة مباني ومنشآت نادي النصر، مثل خدمات الصيانة الكهربائية والميكانيكية والهندسية والصحية والحراسة والنظافة، إضافة إلى تقديم أعلى مستويات السلامة والأمان لمرافق النادي من خلال خدمة الحراسة بجانب توفير الحلول الاسراتيجية مثل مبادرات ترشيد الطاقة وحفظ البيئة.

جاء ذلك خلال احتفالية التوقيع مساء اليوم بمقر النادي ، بحضور عبدالباسط علي عضو مجلس ادارة شركة الألعاب الرياضية المدير التنفيذي بالإنابة، و حسين علي المدير التنفيذي لمجموعة إجادة.

وتأتي هذه الاتفاقية التي تتركز حول الشراكة المثمرة بين نادي النصر ومجموعة إجادة، في إطار حرص إدارة العميد على تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات المتميزة داخل الدولة، لتوفير جميع أنواع الدعم اللازم للنادي، مما يساهم في دعم مسيرة العميد من أجل تحقيق أهدافه المرجوة في المجالات المختلفة.