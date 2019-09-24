ليكو : نواجه تحدياً قوياً أمام الوصل

المصدر: العين- طلحة عبدالله

يرى الكرواتي إيفان ليكو، المدير الفني لفريق نادي العين، أن فريقه سيواجه تحدياً قوياً، ومباراة صعبة عندما يحل ضيفاً بالخميس على فريق الوصل ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقال إيفان ليكو: "المنافس يتمتع بمقدرات هجومية عالية، ويضم في صفوفه لاعبين مهرة، و مستقر من الناحية الدفاعية كما شاهدناه أمام النصر أخيراً، ولكننا عازمون على العودة بأفضل النتائج، وهذا يتطلب اللعب بتركيز وجماعية والعمل على سد الثغرات وعدم منح لاعبي الوصل أية ثغرة للوصول إلى مرمانا".

وحول الغيابات المتوقعة في صفوف العين، قال ليكو : "اللاعب محمد جمال لا يزال متوقفاً بسبب الإصابة و يملك مقدرات كبيرة وعالية وأتمنى عودته في أقرب وقت، وأيضا كايو كانيدو، هو لاعب محترف ومهاري وقوى ويتمتع بالقيادة ونأمل عودته مبكراً لمساعدة الفريق".