زاناردي: نستهدف 7 نقاط من 3 جولات

المصدر: دبي-عدنان الغربي

قال البرازيلي كايو زاناردي، مدرب فريق النصر، أن هدف فريقه حصد 7 نقاط من الجولات الثلاث الأولى لدوري الخليج العربي، التي التقى فيها الوصل ثم يواجه عجمان والظفرة.

مشيراً إلى انه بعد التعادل في لقاء الديربي الجمعة الماضي أصبح أمامه خياراً واحداً وهو تحقيق الفوز في الجولتين المقبلتين قبل فترة التوقف.

وأوضح زاناردي أن مواجهة عجمان، بعد غد لحساب الجولة الثانية، تعد فرصة مهمة لفريقه لاستعادة الثقة وتأكيد جاهزيته للموسم الجديد. وأضاف: "ندرك صعوبة المباراة امام فريق عجمان الذي ترك انطباعاً جيداً في الموسم الماضي، والمهمة صعبة ولكننا جاهزون لتحقيق الفوز."

وأكد المدرب البرازيلي أن الجولة الأولى لدوري الخليج العربي جاءت قوية وأظهرت أن بعض الفرق ستعاني والدليل الفوز الصعب الذي حققه العين على اتحاد كلباء في اللحظات الأخيرة بنتيجة 3-2.