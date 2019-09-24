فيفياني : مواجهة بطل الدوري تحد خاص

المصدر: كلباء-محمد فضل

وصف الإيطالي فابيو فيفياني مدرب اتحاد كلباء مواجهة الشارقة ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي يوم الخميس المقبل بانها تمثل تحدياً له ولفريقه،

وقال فيفياني :" فريقي قدم مباراة جيدة خلال الجولة الماضية أمام العين واظهرنا الوجه الحقيقي للنمور، قبيل أن نتلقى خسارة موجعة في الوقت القاتل بفارق هدف بعد أن انتهت المباراة لمصلحة الزعيم بنتيجة 3-2

مشيراً الى أن لقاء بطل الدوري والسوبر لا يقل أهمية عن بقية مباريات المسابقة،

وتابع فيفاني" لقد عكفت على معالجة أخطأ مباراة الزعيم خصوصاً فيما يتعلق بخط الفريق الخلفي، وأتمنى ان يكون كافة اللاعبين في يومهم، وأن يلتزموا بتوجيهات وتعليمات الجهاز الفني".

وحول تأثر حراسة المرمى بذهاب الحارس محمد البيرق للوصل والتعاقد مع يوسف عبد الله قال فيفياني:” أعتقد بأن تغييرات اللاعبين شأن داخلي يخص الإدارة، ومن وجهة نظري بأن حراس المرمى الحاليين سواء عبد الله او جمال السراح لا يقلون أداء ومستوى عن البيرق".

ونوه مدرب كلباء إلى أن فريقه سيفتقد لجهود الثنائي خالد شماريخ المنضم لأداء الخدمة الوطنية وسعيد المراشدة الذي أصيب خلال مباراة الرديف امام العين.