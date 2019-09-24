رازوفيتش : تركيزنا على 3 نقاط أمام بني ياس

المصدر: أبوظبي : أحمد عيسى

أكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة، أن تركيز فريقه سيكون على النقاط الثلاث عندما يلتقي ضيفه بني ياس مساء الخميس في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، لكنه أشترط في ذات الوقت مضاعفة الجهد من لاعبيه وعدم تكرار الأخطاء التي حدثت في مباراة الجزيرة السابقة.

وقال رازوفيتش : "بني ياس من الفرق الجيدة في الدوري والتي تستحق الإحترام، و ظل يقدم عروضاً جيدة منذ الموسم الماضي، وحتى في بداية هذا الموسم حقق نتائجاً إيجابية، لذلك يجب أن نلعب أمامه بحذر وأن نبذل كل جهدنا في المباراة".

وأشار مدرب الظفرة إلى إكتمال عناصر فريقه والجاهزية التامة للقاء، ذاكراً أن هنالك عناصر لن تشارك مثل سلطان السويدي للإيقاف بالبطاقة الحمراء، ومسعود سليمان للإصابة، وإبراهيم سعيد بسبب وعكة صحية.

وأضاف رازوفيتش: "لكننا لا نعتبرها غيابات لان البدائل جاهزة، فضلاً عن جاهزية المدافع عصام العودة".

وشدد فوك رازوفيتش على ضرورة تقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز، مؤكداً أن ما حدث أمام الجزيرة من خسارة يجب أن لا تتكرر في مباراة ثانية على التوالي".

من جانبه ، سار الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس في ذات الاتجاه رازوفيتش بتأكيده على صعوبة اللقاء ، ذاكرا ان الظفرة اثبت تميزه أمام الجزيرة رغم خسارته للنتيجة.

وأضاف شايفر: "المستوى الذي شاهدناه في الجولة الأولى من الدوري يؤكد حقيقة واحدة وهي أنه لا توجد مباراة سهلة وأن كل الفرق قوية".

وقال شايفر "أن لاعبي السماوي جاهزون للمباراة ويعملون جميعا من أجل تحقيق أول فوز في الدوري خاصة بعد المستوى الجيد الذي قدموه في مباراة عجمان السابقة التي كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2".