خالد عيسى: نركز على جمع النقاط

المصدر: العين-طلحة عبدالله

توقع خالد عيسى، حارس مرمى العين الدولي، مواجهة مثيرة أمام الوصل بعد غد الخميس على ملعب الأخير، وقال إن مباريات العين والوصل تظل عبر التاريخ جاذبة ومثيرة ووجبة دسمة للجماهير والاعلام ورواد السويشال ميديا قبل حتى أن تبدأ بحكم عراقة الفريقين وقاعدتهما الجماهيرية العريضة.

النقاط مهمة

وأكد أن ما يهمهم هو الحصول على نقاط المباراة بغض النظر عن الأداء، وقال: "في الموسم قبل السابق فاز العين بالثنائية التاريخية، رغم الانتقادات المستمرة التي وجدها في الجولات الأولى بسبب الأداء، وكنت أقول دائما أن ما يهم في الجولات الخمس أو الست الأولى هو الفوز والحصول على النقاط وليس مهما الأداء الذي يمكن أن يتطور مع مرور الوقت والاستمرار في المباريات، والآن أعود وأكرر نفس الكلام في هذا الموسم بعد ارتفاع بعض الأصوات المنتقدة لأداء الفريق".

فوز صعب

ونفي خالد أن يكون سبباً في الفوز الصعب الذي حققه العين في الجولة السابقة على اتحاد كلباء، وقال" إن جميع اللاعبين أدوا ما عليهم وقاتلوا بجسارة، وإذا كنت تصديت لفرص خطيرة وحاسمة في اللقاء فأن سعيد جمعة منح الفريق النقاط الثلاث بتسجيله هدف الفوز في الثواني الأخيرة، ولذلك فالفوز في كرة القدم يعتمد في الغالب على الجماعية بجانب التوفيق وبعضاً من الحظ".