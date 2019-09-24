الرمادي لا يستبعد مواجهة النصر بـ 3 أجانب

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

لم يستبعد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان، خوض فريقه ثاني مبارياته في دوري الخليج العربي أمام ضيفه النصر يوم بعد غد الخميس بثلاثة محترفين أجانب فقط، كما حدث في المباراة الاولى أمام بني ياس.

موضحاً أن اللاعب النيجيري جودوين مينشا تعافى من الإصابة، وأصبح جاهزاً من الناحية الطبية، ولكن يُخضع أمر مشاركته من الناحية الفنية لتقييم دقيق نظراً لابتعاده عن اللعب مدة أسبوع.

وقال الرمادي ان الاحتمالات واردة لغيابه عن التشكيل، أو جلوسه مع البدلاء، وسوف يتم حسم الأمر بشكل نهائي بعد التدريب الختامي الذي يجريه الفريق مساء الغد.