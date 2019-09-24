العنبري: لقاء اتحاد كلباء صعب وقادرون على الفوز

المصدر: الشارقة - عزالدين جادالله

وصف عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة مواجهة فريقه ضد اتحاد اتحاد كلباء بعد غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري الخليج العربي بالصعبة.

وقال العنبري: "ندرك خطورة الفريق المنافس ونعلم جيداً أن المواجهة لن تكون سهلة، لكن ثقتي كبيرة في اللاعبين وفي قدرتهم على الفوز، ونتطلع إلى عودة الغائبين وان نكون في قمة التركيز."

وأضافالعنبري: "اتحاد كلباء فريق يستحق الاحترام والتقدير من لاعبين وجهاز فني وإداري، على العمل الكبير الذي قدموه منذ مطلع الموسم الجاري، مشيراً إلى أن فرقة النمور تمتلك كوكبة من اللاعبين المواطنين والأجانب المميزين، بالإضافة إلى الجهاز الفني وقدم مباراة كبيرة أمام العين وندرك أهمية وصعوبة المباراة".

وتابع العنبري: "مباراة ديربي لإمارة الشارقة ونتمنى التوفيق للفريقين".

واختتم العنبري: "قدمنا بداية مثالية في الدوري، ونتمنى أن نستمر على نفس المستوى خصوصاً وأن الجولات الأولى تتسم بالصعوبة ويمتلك لاعبونا الخبرة في التعامل مع مثل هذه الظروف والمهم العمل الجماعي".