متحف «فزاع» يوثق تاريخ شباب الأهلي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يمتلك الدكتور موسى عباس الباحث الرياضي الأكاديمي، مكتبة خاصة توثق لفترة مهمة من تاريخ كرة القدم في الدولة، كونها تضم مقتنيات مهمة أغلبها يحمل الجانب الشخصي لمسيرة صاحبها في الملاعب، إلى جانب تأريخ لنادي شباب الأهلي «الأهلي قبل الدمج»، وحتى الآن.

يقول د. موسى عباس: ولدت فكرة المتحف أواخر ثمانينيات القرن الماضي، عندما كنت لاعباً في صفوف شباب الأهلي «الأهلي قبل الدمج»، ووقتها قمت بتجميع بعض المقتنيات القديمة، إلى جانب مقتنيات أخرى كانت لدى شقيقي عمران، وأمدني بها عندما بدأت بتنفيذ فكرة المتحف على أرض الوقف.

وأضاف: أكثر الأشياء طرافة ، كان قمصاناً لأندية من الدولة، قمت باستبدالها في نهاية بعض المباريات، ووضعتها في حقيبة مغلقة ونسيتها ، ولحسن الحظ، تنقلت معنا من مكان آخر، قبل أن أفاجأ بها أمامي، وهو ما زاد من حماسي للفكرة، وساعدني عملي في عدد من المناصب مثل اللجنة الأولمبية، على إثراء المتحف بمقتنيات مهمة.

وعن مرحلة تنفيذ المتحف، قال : فكرت أولاً في أن يكون المتحف غرفة في المنزل، ولكني فضلت أن يكون مبنى منفصلاً ، وانتظرت حتى حصلت على مبلغ من المال، وأقمت المتحف ليكون وقفاً للأجيال المقبلة، وقمت بالحصول على موافقة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس النادي الأهلي، أن يحمل المتحف اسم «فزاع»، وبدأت بالتنفيذ عام 2011، وتم الافتتاح رسمياً في عام 2013، وأؤكد ان الفكرة جاءتني من متحف نادي بنفيكا.

مقتنيات

وعن أهم المقتنيات ، قال: المتحف يضم مجموعة كبيرة من الكتب القيمة عن التربية الرياضية، إلى جانب مقتنيات مهمة تؤرخ للنادي الأهلي ونجومه، وأبرزها صور لرؤساء مجالس إدارات النادي عبر تاريخه، والذين عاصرتهم جميعاً كوني مرتبطاً بالنادي منذ 1970 لاعباً وإدارياً ومشرفاً، وحالياً أتولى منصب مدير أكاديمية الكرة بالنادي.

الأغلى

عن أغلى المقتنيات قال: أعتز بساعة روليكس ذهبية، حصلت عليها بجانب زملائي مكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الرئيس الفخري لنادي شباب الأهلي «رعاه الله»، بعدما كسبنا النصر 2-1 في الدوري عام 1981.

اعتزاز

وأضاف: أعتز بميداليتي التي حصلت عليها عام 1979، عندما توج شباب الأهلي «الأهلي قبل الدمج» بطلاً للدوري، وخاصة أن النادي احتفظ وقتها بالدرع للأبد، بعد فوزه باللقب 3 مرات، وكذلك ميداليتي في أول لقب لي مع شباب الأهلي، عندما توجنا بدوري تحت 17 سنة موسم 1976-1977، ومضرب لكرة الطاولة، وأنا فخور بتاريخي مع النادي وسأكمل معه 50 عاماً في العام المقبل.