شاكر: حلمي الاحتراف في الدوري السعودي

المصدر: العين- طلحة عبد الله

توقع الدولي محمد شاكر (22 عاماً) مدافع نادي العين، والذي انتقل إلى الزعيم في يونيو الماضي، قادماً من نادي عجمان، موسماً مغايراً واستثنائياً، محتدم المنافسة بين عدد من الأندية التي تتطلع للحصول على الألقاب في مختلف المسابقات المحلية، وذلك قياساً على التحضيرات القوية للأندية في معسكراتها الخارجية، فضلاً عن استقدامها لعدد من اللاعبين الأقوياء أصحاب المقدرات العالية، والتعديلات التي أجرتها في طواقمها الفنية، وقال في تصريحات خص بها البيان الرياضي: ستكون الأمور صعبة إلى حد بعيد على جميع الأندية، غير أن الفريق صاحب النفس الطويل، والذي يملك دكة بدلاء قوية، هو الذي سيقول كلمته الأخيرة والغالبة في نهاية المطاف، ونحن في العين عازمون على المنافسة بقوة، واعتلاء منصات التتويج هذا الموسم، فالزعيم يملك الإمكانات والمقومات كافة التي تعينه على تحقيق أهدافه المعلنة قبل بداية الموسم.

حلم تحقق

وعن طموحاته بعد الانضمام للعين، قال: بالنسبة لي، حققت أول أحلامي باللعب لفريق كبير كالعين، والدخول إلى قائمة المنتخب الوطني، ولا يزال أمامي المشوار، وكأي لاعب، أتطلع للاحتراف الخارجي، في الدوري السعودي أو الدوريات الأوروبية، وقبل ذلك أتمنى أن أسهم في تحقيق البطولات الداخلية والخارجية مع الزعيم، وعن الرهان الكبير الذي تضعه الجماهير العيناوية عليه كلاعب صغير السن في الدفاع، بما يعتبر تأميناً لمستقبل دفاع الفريق، عبر شاكر عن سعادته بهذا الأمر، وقال: سأبذل كل ما بوسعي لأكون على قدر ثقة النادي وجمهوره، وبالطبع، فوجودي في الدفاع إلى جانب لاعبين يملكون الخبرة، مثل إسماعيل أحمد، ومهند العنزي، ومحمد فايز، سيعزز كثيراً من ثقتي بنفسي، ويطور مستواي إلى الأفضل، وأعتبر هذا الأمر بمثابة تحدٍ قوي بالنسبة لي، وعموماً، فاللعب لفريق مثل العين، هو تحدٍ لأي لاعب بالنظر للطموحات الكبيرة لهذا النادي العملاق وقاعدته العريضة، فالجمهور البنفسجي اعتاد على البطولات والألقاب، ولا يرضى إلا بالمراكز الأولى في جميع المنافسات.

ونفى شاكر، أن يكون قلقاً من وجود عدد من اللاعبين في نفس مركزه بالدفاع، وقال إنه ليس مستعجلاً الوجود في التشكيلة الرئيسة، موضحاً أن ما يهمهم جميعاً كلاعبين للعين، هو فوز الفريق، وتحقيق تطلعات النادي وجمهوره، بغض النظر عمن سيشارك في المباريات، أو من يجلس على دكة البدلاء، ولكنه على المستوى الشخصي، يرغب بقوة في الوجود بالتشكيلة الأساسية للمدرب الكرواتي إيفان ليكو، وهذا يتطلب منه مضاعفة الجهود والعمل بجد أكبر، وعلى نحو متواصل للبقاء في التشكيلة، وأكد أن التنافس بين اللاعبين يخدم بالطبع أهداف الفريق، ويطور مستواه، وتالياً يقوده لتحقيق النجاحات المأمولة.

احترام القرار

وعن استبعاده من مباراة الأبيض الإماراتي الأخيرة أمام ماليزيا بتصفيات آسيا، وما إذا كان ذلك لأسباب فنية، ومدى تأثير ذلك معنوياً عليه، أوضح شاكر أنه يحترم قرار الجهاز الفني، وبغض النظر عن الأسباب، لكن الأمر لن يؤثر فيه، لأنه لا يزال لاعباً صغيراً في السن، وأمامه الفرص متاحة للوجود في تشكيلة المنتخب، كونه لا يزال في الثانية والعشرين من عمره، وأمامه الفرصة للعب نحو عشر سنوات مقبلة على الأقل، وسيكون هذا الأمر دافعاً له لمضاعفة الجهود والوجود في القائمة الرئيسة للمنتخب، وقال: بقدر ما يهمني الوجود في القائمة الوطنية، ونيل شرف الدفاع عن شعار الأبيض الإماراتي، كحلم يراود أي لاعب، يهمني أيضاً أن يحقق المنتخب آمال وتطلعات الشارع الرياضي بالحصول على أفضل النتائج، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة.