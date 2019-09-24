خليل غانم: مواجهتنا مع حتا ليست موقعة هبوط

المصدر: خورفكان-محمد فضل

أكد خليل غانم رئيس شركة كرة القدم بنادي خورفكان، أن مباراة فريقه ضد حتا يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، لا تعدو كونها مباراة عادية ضمن إحدى جولات الدوري مشيراً إلى أن الشارع الرياضي يروج لهذه المواجهة من الآن ويعطيها أكثر من حجمها، وكأنها مباراة مصيرية وستهبط بالفريق الخاسر إلى دوري الهواة، متناسين أن الدوري لا يزال في بدايته، وأن كل الاحتمالات واردة، فيما يتعلق بنتيجة المباراة سواء بالفوز أو الهزيمة أو حتى التعادل، منوهاً إلى أن الفائز سينال ثلاث نقاط، ويتقدم في جدول الترتيب ولذلك يجب أن لا نعطي الشيء أكثر من حجمه فيما يتعلق بهذه المباراة والتي تقام على ملعب اتحاد كلباء يوم الجمعة المقبل ونوه إلى أن إعداد الفريق يسير بصورة طبيعية بقيادة المدرب باولو كاميلي المدير الفني للفريق والذي سيعكف على معالجة الأخطاء والسلبيات التي ظهرت أمام الشارقة في الجولة الافتتاحية معرباً عن أمله في أن يستعيد أبناء الخور البريق من جديد وينجحوا في تحقيق الفوز الأول بتخطي عقبة حتا.

وواصل الفريق الإعداد، وذلك بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب الهزيمة أمام الشارقة، لكن لاعبو خورفكان أظهروا مستوى متميزاً بشهادة المحللين .