الوحدة يعالج الأخطاء استعداداً لـ«ديربي» العاصمة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة تحضيراته، استعداداً لقمة الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، بمواجهة جاره الجزيرة يوم الجمعة المقبل على استاد آل نهيان، واستأنف الفريق تدريباته أمس الاثنين بعدما منح الجهاز الفني بقيادة الهولندي موريس شتاين اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام الفجيرة بهدف نظيف في الجولة الأولى من المسابقة، إذ خضع اللاعبون لتدريبات الاستشفاء بحصة تدريبية خفيفة يوم السبت الماضي، قبل أن يعود الفريق للتدريبات أمس، وشكلت خسارة العنابي من الذئاب في انطلاقة دوري الخليج العربي مفاجأة لـ «أصحاب السعادة»، وهي الخسارة الأولى التي يتعرض لها الوحدة في الجولة الافتتاحية في الدوري منذ 6 سنوات، إذ اعتاد الفريق على تحقيق الفوز في الجولة الأولى طوال السنوات الماضية باستثناء التعادل مع حتا قبل موسمين، وسيركز المدير الفني للفريق شتاين خلال تحضيراته للقمة أمام الجزيرة على علاج الأخطاء والسلبيات التي وقع فيها الفريق أمام الفجيرة خاصة على صعيد إهدار الفرص السهلة والتي حرمت الفريق من التسجيل وخسارة النقاط الثلاث، بالإضافة إلى التركيز على الصلابة الدفاعية لمواجهة القوة الهجومية المتوقعة من جانب الجزيرة.

وحرص الجهاز الفني على التأكيد على اللاعبين ضرورة تجاوز كبوة الخسارة في الجولة الأولى والتركيز على المباراة المقبلة في ظل أهميتها ومن أجل استعادة الثقة خصوصاً .