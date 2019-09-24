شباب الأهلي يتأهب لـ«الذئاب» على استاد راشد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نقل الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، تدريباته إلى استاد راشد، والذي تقام عليه مباراة الفريق والفجيرة (الذئاب) في السادسة والنصف من مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثانية من مسابقة دوري الخليج العربي، بعدما حقق الفريق فوزاً مهماً في الجولة الافتتاحية على حتا بثلاثة أهداف دون مقابل، وركز الجهاز الفني لشباب الأهلي، بقيادة المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، على الجانب البدني لتحضير اللاعبين للمباراة، في ظل تأكيدات الجهاز للاعبين على صعوبة المواجهة أمام الفجيرة، خاصة بعد تفجيره أولى مفاجآت النسخة الجديدة للدوري، بالفوز على الوحدة بهدف وحيد في الجولة الافتتاحية للبطولة، في الوقت الذي يواصل فيه اللاعبون عبد العزيز صنقور ومانع محمد وسالمين خميس، تدريباتهم التأهيلية، بعد شفائهم من الإصابة، ويتوقع أن يشاركوا شباب الأهلي قريباً في المباريات المحلية المقبلة، فيما يخضع زميلهم ماجد حسن، لبرنامج علاجي خاص، بعد تعرضه لإصابة بتمدد في الأربطة الجانبية للقدم، خلال مباراة فريقه والشارقة على كأس سوبر الخليج العربي، والذي توج به الشارقة بفوزه بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

من ناحية أخرى، تمثل مباراة الفجيرة، العودة بالنسبة لشباب الأهلي إلى ملعبه في استاد راشد، بعد غياب طويل عن التدريب أو خوض المباريات عليه، وتحديداً منذ قرابة الموسم، بعدما تم إغلاق الاستاد أوائل الموسم الماضي، لتجهيزه للمشاركة في استضافة نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات. ثم تم إغلاق الاستاد عقب كأس آسيا، لإجراء أعمال صيانة جديدة، وبعض التعديلات، وأهمها توسعة المركز الصحفي.