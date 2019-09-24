نيغريدو يفتح باب العودة إلى فاليكانو

المصدر: دبي-عدنان الغربي

فتح الإسباني ألفارو نيغريدو مهاجم النصر، الباب أمام إمكانية عودته للعب بفريقه الأمّ رايو فاليكانو، عقب نهاية تجربته مع «العميد»، وقال في حوار لإحدى الإذاعات الإسبانية: «بالنسبة لعودتي إلى رايو فاليكانو، كل الاحتمالات ممكنة في المستقبل». ويلعب رايو فاليكانو في الدرجة الثانية الإسبانية، وهو الفريق الذي بدأ نيغريدو مسيرته الكروية في صفوفه.

رايو فاليكانو، أحد أندية الدرجة الثانية الإسبانية في الفترة بين 2001 و2005، قبل خوضه عدة تجارب احترافية في أندية ريال مدريد وإشبيلية وألميريا وفالنسيا بإسبانيا، ومع مانشستر سيتي وميدلزبره بالدوري الإنجليزي، وبيشكتاش التركي، ثم النصر حالياً.