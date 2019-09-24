النصر والوصل.. نموذج الروح الرياضية

المصدر: دبي-عدنان الغربي

تنتهي مباراة كرة قدم وتستمرّ العلاقة الأخوية بين اللاعبين والأندية، هذا ما أكده نادي النصر، من خلال رسالة نشرها على موقعه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عبّر فيها عن تمنيات أسرة النادي بالشفاء العاجل للاعب الوصل عبد الرحمن علي، الذي تعرض للإصابة في مباراة «ديربي بر دبي» بالجولة الأولى لدوري الخليج العربي، مساء الجمعة الماضي.

كما وضع الإسباني ألفارو نيغريدو كابتن النصر، صورة تجمعه مع عبد الرحمن علي أثناء المباراة على موقعه في «إنستغرام»، متمنياً للاعب الشفاء والعودة السريعة إلى الملاعب.

وجاءت رسالة نادي النصر ولاعبه نيغريدو، نموذجاً رائعاً يؤكد أن مباراة كرة القدم مجرّد فوز أو خسارة، أو تعادل، وأن الروح الرياضية دائماً فوق كل اعتبار، وأهم سمات الرياضـة، وأنها «ماركة مسجلة» بين «العميد» و«الإمبراطور».

الجدير بالذكر، أن عبد الرحمن علي سيخضع لجراحة على مستوى الرباط الصليبي، ستبعده فترة طويلة عن الملاعب.