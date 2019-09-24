الجزيرة.. «سعادة عربية»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة إلى دور 16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد فوزه على النصر العماني أمس 3- 1 في إياب دور 32 باستاد محمد بن زايد، سجل لـ «فخر أبوظبي» زايد العامري في الدقيتين «6 و67»، ومراد باتنا في الدقيقة «82»، فيما أحرز هدف النصر، محمد بن خصيب «ق 45+1»، وكان الجزيرة تغلب على النصر في مباراة الذهاب 1 - 0 .

وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها الجزيرة لهذه المرحلة من البطولة محققاً السعادة لجماهيره ومحبيه، وكان الفريق خرج مبكراً من الدور الأول للبطولة الموسم الماضي، وتحدد القرعة التي تجري في الرياض 5 أكتوبر الفريق الذي يواجه فخر أبوظبي في دور الـ 16.