منتخبنا الوطني للناشئين يتصدر مجموعته ويتأهل لنهائيات كأس آسيا

المصدر: وام

تأهل منتخبنا الوطني للناشئين إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاما المقررة في مملكة البحرين 2020، بعد صدارته للمجموعة السادسة برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات متتالية، على العراق ( 1 / 0 ) ، وقيرغستان (2 / 1) ولبنان (4 / 1) وذلك في التصفيات المؤهلة التي أقيمت في العاصمة القيرغستانية بيشكيك في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر الجاري.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم عن قائمة المنتخبات المتأهلة للنهائيات والتي تضمنت المنتخبات أصحاب المركز الأول في كل مجموعة وهي "طاجيكستان، والهند، والسعودية، والإمارات، والصين، وأستراليا، وكوريا الشمالية، واليابان، وكوريا الجنوبية، وقطر، وإيران". بالإضافة إلى أربعة منتخبات تأهلت كأفضل مركز ثان وهي "اليمن، وإندونيسيا، وأوزبكستان، وعمان".. فيما حصلت البحرين على بطاقة التأهل الأخيرة للنهائيات بعد قرار لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي باستضافتها للبطولة العام المقبل.

وضمت بعثة منتخبنا في بيشكيش وفدا برئاسة محمد عبيد اليماحي عضو مجلس الإدارة، وأعضاء الجهاز الفني والإداري بالإضافة إلى 23 لاعبا.