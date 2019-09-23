ديربي الجماهير.. يُشعل صراع الحضور الأعلى في استاد آل مكتوم

المصدر: دبي - عدنان الغـربي، خالد المهيري

جاء ديربي بر دبي بين النصر والوصل متوسطاً من الناحية الفنية، لكنه خطف الأنظار إليه من خلال الحضور الجماهيري اللافت الذي بلغ 8921 مشجعاً، وتحول الحضور الكبير في المباراة إلى موقعة ديربي جديدة بين جماهير الفريقين عقب صافرة النهاية، مثيراً جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين الجماهير حول الأكثر حضوراً في استاد آل مكتوم، فجمهور الوصل الذي ملأ الجزء المخصص له نسب إلى نفسه الحضور الأكبر، ومن جهته فإن جمهور النصر الذي توزّع بين المنصة الرئيسة والدرجات الأولى والثانية والثالثة يرى أنه صاحب الحضور الأعـلى وأن تشتتهم بين أرجاء الملعب جعل البعض يمنحون الأفضلية للوصلاوية.

وأكد مصدر موثوق لـ«البيان الرياضي» أن المكان المخصص لجمهور الوصل على يمين المنصة يتسع كاملاً لـ4 آلاف مشجع وبما أنه تم غلق جزء منه يتسع لحوالي 600 مشجع تم تخصيصها لعلم التسامح، فإن جمهور الوصل لم يتجاوز عدده 3400 شخص إضافة إلى ما بين 50 و70 شخصاً كانوا يجلسون في المنصة بمن فيهم عوائل اللاعبين، وفي المقابل جلس ما يقرب من 1000 مشجع نصراوي في المنصة التي تشمل الدرجة الأولى ومنطقتي VIP وVVIP، وتوزع بقية المشجعين بين الدرجتين الثانية والثالثـة.

وأكد جمهور الوصل من خلال حضورهم اللافت في الديربي إنهاء مقاطعتهم لفريقهم وبداية صفحة جديدة بعد أن تراجع تواجدهم خلف الفريق بشكل واضح في الموسم الماضي بسبب تدنّي النتائج.

تغريدات

من ناحية أخرى انتقل الديربي إلى موقعي النصر والوصل على تويتر وأثنى الموقع الرسمي للوصل على الحضور الكبير لجماهيره في تغريدة جاء فيها: كنتم وما زلتم الرقم الصعب يا أوفياء، فيما رد النصر بتوجيه الشكر لجماهيره عبر تغريدة قال فيها: نشكر جمهورنا الوفي على تواجدكم في المدرجات ومساندتكم للفريق في المباراة.

وعلق المشجع النصراوي خالد الدوسري على تويتر قائلاً: ديربي عكس التوقعات والأجمل فيه هو عودة جمهور الوصل من جديد واللوك الجديد والتيفو الراقي لأوفياء العميد.

وغرد المشجع الوصلاوي د. أحمد العوضي قائلاً: «بعد كل مباراة للوصل أغرّد للمبدع فابيو ليما، ولكن هذه المرة اعذرني يا فابيو سأغرّد عن جمهور طالما انتظرناه ليثري ملاعبنا، إنه جمهور الإمبراطور الوصلاوي الذي حول الفيروز الأزرق إلى أصفر، تواجدكم الدائم في المدرجات بالتأكيد يثري دورينا». وغرّد علي عيسى قائلاً: «جمهور الوصل أيقونة الذهب وأجمل ما في دورينا».

وغرّد «غولدن فانز» قائلاً: «جمهور الوصل نشكركم على حضوركم ومساندتكم للفريق، المدرج دائماً مدرجكم ولا يتنفس إلا بكم فلا تحرموه من متعتكم في المباريات القادمة، شكراً لكم أنتم سرّ نجاحنا».

ردود فعل

وتباينت ردود أفعال الجماهير حول نتيجة التعادل السلبي بين النصر والوصل فالبعض يرى أنه لا يجب الحكم على الفريقين من أول مباراة، فيما أكد آخرون أن الفريقين سيواجهان مصاعب جمة في مشوارهما بالدوري، وقال الناقد الرياضي نجم المنصوري في تغريدة على «تويتر»: الوصل قدم مباراة جيدة وتعامل مع المباراة بواقعية، وكان شكل الفريق أفضل من السابق لكن ما يعيبه البطء في بناء الهجمة، كما المدافع البرازيلي مكسب، وفي النصر فإن الظهير الأيمن مشروع ممتاز.

تيغالي

وعبرت جماهير نادي الوحدة عن خيبة أملها بالنتيجة غير المبشرة للفريق، بالخسارة من الفجيرة، وقال حساب «Bint_wa7da»: «الفجيرة استحق الفوز لأنه قدم مباراة بطولية ولو امتلك بعض الجرأة الهجومية لسجل أكثر وعبدالله صالح رجل المباراة، الوحدة ظهر مشتتاً ولكن الأمل بالقادم، البديلان الغساني والزعابي كانا الأفضل ولكن دخلا في وقت متأخر جداً». كما غرد «MO7AMMED» قائلاً: «خسارة 3 نقاط مهمة جداً في بداية الدوري أسباب الخسارة يتحملها تيغالي بنسبة 90% لإضاعته الفرص، وتبديلات موريس شتاين متأخرة جداً».

تباين

وتباينت آراء المغردين حول مجريات لقاء العين وكلباء، والتي انتهت «عيناوية»، إذ رأى بعض المغردين أن العين لم يقدم الأداء المنتظر منه، فيما صب بعض المغردين جام غضبهم على التحكيم.

وغرد عبدالهادي الأحبابي قائلاً: «الحمد لله على النقاط الثلاث، مباراة صعبة جداً، على مدرب العين مراجعة حساباته، وتوظيف اللاعبين بطريقة صحيحة، يجب عدم الاستهانة بالأندية الصغيرة أو المتوسطة». وقال محمد الحمادي في تغريدة: تعرض كلباء الموسم الماضي إلى أخطاء تحكيمية، من المفترض أن تحتسب له 7 إلى 9 ركلات جزاء، ولكن لم تحتسب مع وجود تقنية فار، في الموسم الجديد يفتتح الفريق مبارياته ويتعرض لنفس الخطأ التحكيمي، ولم تحتسب لكلباء ركلة جزاء صحيحة، شكراً للجماهير الوفية..وهاردلك.