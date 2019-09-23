الجزيرة يلاقي النصر العماني اليوم في كأس محمد السادس

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

يستضيف فريق الجزيرة الأول لكرة القدم في تمام الساعة 6.45 اليوم، نظيره النصر العماني، على ستاد محمد بن زايد في إياب دور 32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال. ويرفع «فخر أبوظبي» شعار الفوز، وتخطي عقبة النصر من أجل التأهل إلى دور 16، وتعتبر فرصة ثمينة لتحقيق هذا الطموح للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته، حيث خرج الجزيرة الموسم الماضي من الدور الأول، بعد خسارة ثقيلة 1/‏‏4، أمام النصر السعودي.

وحقق «فخر أبوظبي» نتيجة إيجابية أمام النصر العماني في ذهاب البطولة بنتيجة 1/‏‏0، وسجل هدف الفريق الوحيد المهاجم الشاب زايد العامري، ويتأهل الجزيرة في حال تحقيق الفوز أو التعادل.

واختتم الجزيرة مرانه الرئيس أول من أمس، وبعد 3 أيام من مواجهة الظفرة في افتتاحية الدوري، وفاز 2/‏‏0، وبالنسبة لبعثة النصر العماني فإنه اكتفى بإجراء مرانه الرئيسي على ملعبه وقبل المجيء إلى أبوظبي، وأدى حصة تدريبية خفيفة على ملعب المباراة أمس.

ويمتلك «فخر أبوظبي» حظوظاً كبيرة في تحقيق الانتصار، وتقديم مباراة عالية المستوى، استناداً إلى أدوات فاعلة من اللاعبين على أرضية الملعب وفي «دكة الاحتياط»، بجانب عامل الأرض والمساندة الجماهيرية.

من جانبه قال عايض مبخوت: إن الجزيرة بثوبه الجديد سينافس على جميع المسابقات، وإن كأس محمد السادس على المستوى الخارجي جزء من طموح «فخر أبوظبي» في تحقيق الألقاب، وإن الفريق جاهز بكامل نجومه لخوض المباراة بالرغم من ضغط المباريات، حيث إن الفاصل الزمني 3 أيام عن مباراة الفريق مع الظفرة في افتتاحية الدوري، ومشيراً إلى إن الفريق يمتلك «دكة احتياط» قوية، وهذه ميزة كبيرة في سبيل المنافسة على الألقاب.

تشكيلة

تتكون تشكيلة الجزيرة من: علي خصيف لحراسة المرمى ، ورباعي الدفاع محمد فوزي، محمد العطاس، والصربي ميلوس كوسانوفيتش، وسالم راشد، وفي الوسط عامر عبدالرحمن والجنوب إفريقي ثولاني سيريرو، عبدالله رمضان، وفي الهجوم مراد باتنا، علي مبخوت، والبرازيلي ماركوس كينو.