الأبيض الأولمبي.. العين على «طوكيو 2020»

المصدر: دبي - العوضي النمر

اتفق اتحاد الكرة ولجنة المنتخبات مع منتخبي سنغافورة وفيتنام على ملاقاة الأبيض الأولمبي ودياً خلال معسكر الإعداد المقبل، الذي ينطلق بداية من 5 أكتوبر المقبل، والذي ينقسم إلى فترتين، الأولى ستكون في سنغافورة ويتخللها لعب ودية واحدة مع منتخب الدولة المستضيفة، والثاني في فيتنام وأيضاً يتخلله لعب مباراة واحدة مع منتخبها، لتكون تجارب متميزة توفر احتكاكاً قوياً للاعبي الفريق، قبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في تايلاند مطلع يناير المقبل والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث تحصل المنتخبات الثلاثة الأولى في النهائيات على بطاقات التأهل إلى الأولمبياد.

معسكر أكتوبر

ويستغل الأبيض الأولمبي فترة تجمع المنتخب الأول خلال الفترة نفسها، وسيواصل تجمعه وإعداده للنهائيات الآسيوية، حيث من المقرر أن يغادر الفريق إلى معسكر إعداد خارجي في سنغافورة خلال الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر المقبل، حيث سيهتم الجهاز الفني بمواصلة إعداد الفريق بدنياً وفنياً، خلال هذا المعسكر، وتوفير التجانس اللازم أمام اللاعبين، ثم ينتقل معسكر الفريق إلى فيتنام وهناك سيخوض الفريق مباراة ودية، وتوفر هذه التجارب احتكاكاً جيداً وقوياً للاعبين.

دورة سداسية

ولم تتوقف مساعي اتحاد الكرة على تنظيم مثل تلك المعسكرات القوية، بل نجحت لجنة المنتخبات في الاتفاق مع عدد من المنتخبات القوية مثل السعودية وكوريا الجنوبية وأوزباكستان وسنغافورة وسوريا على المشاركة مع الأبيض الأولمبي في دورة سداسية ودية تقام بينهم في دبي خلال شهر نوفمبر المقبل، لتكون هذه الدورة بمثابة ختام متميز وقوي لبرنامج الإعداد قبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في تايلاند مطلع يناير المقبل.

معسكر النمسا

وكان الأبيض الأولمبي قد شارك مؤخراً في معسكر أقيم في مدينة سالزبروغ النمساوية، خلال مشاركة الأبيض في معسكر مماثل، ثم أقام معسكراً آخر في كرواتيا، تحت قيادة المدرب ماسيج سكورزا وجهازه المساعد وواجهت الفريق صعوبات خلال هذا المعسكر لغياب عدد من لاعبيه خلال بداية المعسكر لظروف متعددة، ويحرص مدرب منتخبنا الوطني الأول فان مارفيك على الاطمئنان على تدريبات الأبيض الأولمبي لمتابعة اللاعبين والتنسيق الدائم مع مدرب المنتخب الأولمبي حول برنامج الإعداد للمرحلة المقبلة وخاصة في ظل وجود عدد من عناصر الأولمبي في صفوف المنتخب الأول إلى جانب اكتشاف عناصر جديدة.

فرصة جيدة

وعد جمال بو هندي مدير المنتخب أن المنتخب الأولمبي استفاد كثيراً من المعسكرات الماضية، ومن الأجواء داخله والتزام اللاعبين وعطائهم خلال التدريبات التي أدوها بروح معنوية عالية، مشيراً إلى أن مثل تلك المعسكرات تمثل فرصة للجهاز الفني للمنتخب بتجهيز اللاعبين بشكل مبكر للمرحلة المقبلة، التي ستشهد مواصلة المعسكرات التي سيتخللها خوض مباريات ودية مع منتخبات مختلفة.

ويتنافس 16 منتخباً في كأس آسيا للناشئين، ومن المقرر عقدها في الفترة من 8 إلى 26 يناير 2020 في تايلاند، كما تعد بطولة مقررة للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو. حيث تأهل 3 منتخبات لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في اليابان 2020 مع المنتخب الياباني البلد المضيف.