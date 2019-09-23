أبيض الصالات يواجه نظيره الطاجيكي ودياً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وصلت بعثة منتخب طاجيكستان لكرة قدم الصالات أمس، الى الدولة واستقرت في فندق رامادا في عجمان استعدادا لمواجهة منتخب الإمارات الأول لكرة قدم الصالات، في مباراتين وديتين يومي 25 و26 سبتمبر الجاري ضمن تحضيرات أبيض الصالات للتصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس آسيا القادمة، ويواصل منتخبنا تدريباته في ملعبه باتحاد الكرة وفي صالة نادي البطائح، وسيؤدي أيضا حصة تدريبية على ملعب صالة نادي الحمرية قبل المباراة. وعلى خط متصل تشهد كأس الاتحاد لكرة الصالات اليوم مباراتي الظفرة مع دبا الحصن لتحديد الفريق المرافق ثانيا لفريق شباب الأهلي الى الدور نصف النهائي، وتعتبر مواجهة شباب الأهلي مع مستضيفه مليحة أداء واجب للفريقين من واقع تأهل شباب الأهلي الذي حسم المركز الأول ومليحة الذي ودع المنافــسة.