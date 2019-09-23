انتخابات اتحاد الكرة بالقائمة الموحدة

المصدر: دبي - العوضي النمر

علم «البيان الرياضي» أنه من المنتظر إقامة انتخابات اتحاد الكرة للدورة الانتخابية المقبلة 2020 - 2024، بنظام القائمة الموحدة، ويقوم الرئيس المرشح باختيار قائمة من الأعضاء الذين يرى أنهم الأكفأ لقيادة كرة الإمارات الفترة المقبلة، وتشمل القائمة مكاناً لمنصب النائب الذي سيسند إلى رئيس رابطة المحترفين، كما تتضمن عنصراً نسائياً، و7 أعضاء من مختلف التخصصات، على أن يتم اختيار عضوين من أصحاب الخبرات التخصصية، بالتعيين من قبل رئيس المجلس بعد الانتخاب ويحق لهما التصويت.

ويهدف نظام القائمة إلى تواجد أعضاء متجانسين متفاهمين من مختلف التخصصات المطلوبة مثل المالية والتسويق والمسابقات والتحكيم والقانونية وغيرها من التخصصات المطلوبة لإدارة العمل، ويتم انتخاب القائمة بكامل عناصرها، من بين عدة قوائم يمكن أن تترشح للانتخابات.

وتزداد أسهم هذا السيناريو لكونه يقلل من نسبة الخلاف بين الأعضاء، مع منح الرئيس فرصة تعيين عضوين لتدارك أية ثغرة ناجمة عن عدم وجود تخصصات بعينها في القائمة التي سيتم التشاور بشأنها مع الأندية.

وسيتم عرض التصور المقترح على لجنة الانتخابات التي سيتم اختيارها عن طريق الجمعية العمومية المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى اختيار لجنة للاستئناف على إجراءات العملية الانتخابية، وفق اللوائح المنظمة.

وعلم «البيان الرياضي» أن هناك مقترحاً بتأجيل الانتخابات حتى انتهاء الموسم الكروي الحالي بدلا من ابريل 2020.

ولا يزال المقترح الخاص بوجود الوزن التصويتي، في مرحلة الدراسة والتشاور مع الاتحاد الدولي، إذ يقضي الوزن التصويتي، بتصنيف الأندية حسب حجم النشاط الممارس في اللعبة، بمعنى أن النادي الذي لديه فرق في مختلف المراحل السنية وصولاً إلى مرحلة الفريق الأول، يكون له عدد من النقاط أكثر من النادي الذي لديه فريق أو مرحلة سنية واحدة، والنادي المشارك في دوري المحترفين يكون له نقاط أعلى من النادي الذي يشارك في دوري الهواة.