صوت «ونان الفرسان» يرجّ ملعب الإعصار

المصدر: حتا - محمد فضل

على الرغم من عدم مرافقة فريق شباب الأهلي لعدد كبير من أنصاره أمام حتا، إلا أن من تواجد بالمباراة قاموا بواجبهم على الوجه الأكمل، بعد أن بثت الجماهير المتواجدة الحماس وسط اللاعبين مستخدمين «الونان» الذي ظل صوته يعلو مع كل هجمة خطرة بل يزداد عندما تعانق الكرة شباك الخصم، فقد كان واضحاً ذلك خلال المرات الثلاث التي وصل عبرها فريق شباب الأهلي لمرمى الحارس زايد أحمد حامي عرين إعصار حتا، وعقب إطلاق حكم المباراة صافرته معلناً نهاية المباراة توجه لاعبو شباب الأهلي صوب جماهيرهم لرد التحية إليهم بعد الفوز وسط تعالي صافرات الونان في مشهد اعتاد لاعبو شباب الأهلي تكراره عقب كل انتصار للفرسان.

ورغم أن المباراة أقيمت بملعب حتا إلا أن هناك علامات استفهام كبيرة حول عزوف جماهير الفريق عن مؤازرة الفريق في المواجهة الأولى التي كانت تتطلب تواجد أعداد كبيرة من أنصار الإعصار وخصوصاً أن كافة لاعبي الفريق الأول بحتا كانوا في انتظار الجمهور في أول مواجهة بدوري الخليج العربي وكأن لسان حال اللاعبين يقول للجماهير حضرنا ولم نجدكم، وكما هو معروف فإن الجمهور بمقام اللاعب رقم «12» ولا غنى لكل فريق عن أنصاره تجدر الإشارة إلى أن مباراة حتا وشباب الأهلي حضرها فقط 462 متفرجاً كان غالبيتهم من أنصار الفريق الضيف.