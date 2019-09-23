4 لاعبين يصنعون الفارق لأنديتهم

المصدر: دبي- العوضي النمر

وضع 4 لاعبين بصمة متميزة لفرقهم خلال الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، ما كان له الأثر الملحوظ في صنع الفارق وتحقيق فرقهم نتائج إيجابية تعزز من مكانتها في جدول ترتيب المسابقة.

1 ويليام أوسو

تألق الغاني ويليام أوسو مهاجم عجمان بعدما نجح في تسجيل هدفين لفريقه أمام مضيفه بني ياس في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، وذلك في الجولة الأولى لدوري الخليج العربي في موسمه الجديد، وظهر أوسو بمستوى متميز في ملعب النار ما كان له الأثر الملحوظ في صنع الفارق لفريقه وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

2 بنيال مالابا

بنيال مالابا مهاجم اتحاد كلباء، الذي سجل هدفين في مرمى خالد عيسى حارس الزعيم المخضرم، ظهر بمستوى طيب خلال هذه المباراة، ما جعل فريقه يحرج العين على ملعبه وبين جماهيره، وكاد أبناء كلباء أن يحققوا المفاجأة خلال المباراة باقتناص نقطة غالية، لولا هدف سعيد جمعة «المباغت» الذي حفظ للزعيم ماء الوجه أمام مشجعيه، وتسبب في حالة من الحزن بصفوف كلباء.

3 إيغور كورنادو

نجح لاعب الشارقة إيغور كورنادو، الذي أهدى زميليه مينديز وجوميز تمريرتين متقنتين، أحسن مهاجما الشارقة استغلالهما بإحراز هدفي تحقيق الفوز وحصد أول 3 نقاط أمام فريق خورفكان. وكان إيغور قد استطاع أن يجدد بداية الموسم الماضي نفسها، عندما صنع هدفين أمام الظفرة في الجولة الأولى، عبر تمريرتين إلى زميله منديز الذي سجل أيضاً في اللقاء الأخير أمام خورفكان.

4 يوسف جابر

تألق المخضرم يوسف جابر لاعب شباب الأهلي، في أول ظهور له مع فريقه الجديد خلال الجولة الأولى للدوري، بعدما انتقل للعب في صفوف شباب الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة حرة، بعد نهاية تعاقده مع بني ياس، حيث أهدى زميليه محمد جمعة وديسلفا تمريرتين سجلا منهما، ولم يكتفِ بذلك بل كان له بصمة السبق في إحراز أول أهداف النسخة الجديدة من دورينا.