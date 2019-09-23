3 لاعبين يثيرون «حيرة» العنبري

المصدر: الشارقة - عز الدين جاد الله

كشف عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، عن حيرته بشأن المفاضلة بين ثلاثة لاعبين عند وضع التشكيلة الأساسية للمباراة، وهم: عمر جمعة، وسيف راشد وطارق الخديم، نظراً لكفاءة الثلاثي واعتماد المدرب عليهم بشكل كبير في خطي الوسط والهجوم.

وصرّح العنبري عقب المباراة التي جمعت فريقه بنظيره خورفكان في الجولة الأولى لمسابقة دوري الخليج العربي وانتهت لصالح الشارقة 2-0: دائماً ما أجد صعوبة في المفاضلة بين عمر جمعة وسيف راشد وطارق الخديم في تحديد أيهم يبدأ المباراة، سيف راشد لاعب مهم لنا، لكنه غاب من مباراتين في كأس الخليج العربي بسبب الإصابة، وكان عمر أكثر جاهزية، مشيراً إلى أن الثلاثي من مفاتيح فريق الشارقة المهمة.

وشهدت الدقيقة «71» في لقاء الشارقة وخورفكان خروج عمر جمعة، حيث قام العنبري بالدفع بسيف راشد بديلاً. وشارك عمر جمعة «24» عاماً مع الشارقة في 23 مباراة في الموسم الماضي بواقع 924 دقيقة زمن لعب فعلي، بينما شارك سيف راشد «25» عاماً في 26 مباراة، وبلغ وقت اللعب الفعلي 2137 دقيقة، ولعب المهاجم طارق الخديم «29» عاماً «18» مباراة بزمن لعب فعلي بلغ 1135 دقيقة.