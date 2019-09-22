فريق "كالاندارز" العالمي يشارك في دوري"أبوظبي تي 10" للكريكت

المصدر: وام

أعلن فريق "كالاندارز" الباكستاني مشاركته في دوري "أبوظبي تي 10" الدولي للكريكت، الذي ينطلق في 14 نوفمبر المقبل في العاصمة أبوظبي ضمن مهرجان افتتاحي كبير يحييه مجموعة من النجوم، بحضور أشهر الأسماء في عالم الترفيه من بوليوود.

تتضمن البطولة 29 مباراة من فئة "المنافسات السريعة" على مدار 10 أيام، وصولا إلى المباراة النهائية المقررة يوم 24 نوفمبر المقبل .

تأتي مشاركة فريق " كالاندارز " نظرا لشعبيته الكبيرة والتقاليد العريقة للكريكت في باكستان لتؤكد على الطابع المتنوع للدوري في خطوة ستلاقي ترحيبا كبيرا في أوساط الجالية الباكستانية المقيمة في الإمارات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس أبوظبي الرياضي اليوم بحضور عارف حمد العواني الأمين العام للمجلس وفؤاد رانا رئيس فريق "كالاندارز" وعاطف رانا المدير التنفيذي لفريق "كالاندارز" وأسطورة الكريكت في باكستان وفريق "كالاندارز" شاهد أفريدي، وماثيو بوتشر المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للكريكت.

من جهته قال عارف حمد العواني : "إن الإعلان عن مشاركة فريق كالاندارز يمثل قيمة كبيرة ودفعة قوية لمكانة الدوري على قائمة البطولات الدولية ويجسد قدرة أبوظبي على استقطاب أبرز الفرق العالمية للمشاركة في الفعاليات الرياضية المتنوعة".

وأضاف: "فخورون بمشاركة نخبة الفرق العالمية والشهيرة في دوري أبوظبي تي 10 بما يترجم خططنا الطموحة ورؤيتنا لتقديم أعلى مستويات التطور للرياضة في أبوظبي التي غدت ملتقى لأفضل الفرق و الأبطال في الكريكت في ظل التعاون المثمر بين دائرة السياحة والثقافة، وشركة تي 10 سبورتس مانجمنت، والفرق المشاركة في البطولة".

وأقيمت النسخة الأولى من دوري "تي 10" في الإمارات في عام 2017، وتمتاز بسرعة مبارياتها التي لا تتجاوز 90 دقيقة وتلعب فيها 120 كرة فقط، إذ أثبتت شعبيتها الواسعة في أوساط الجماهير المحلية والعالمية، خاصة مع مشاركة لاعبين من طراز كابتن إيوين مورجان الفائز بكأس العالم في إنجلترا، وشاين واتسون، ورشيد خان، وأندريه راسل، ولاسيت مالينجا، ودارين سامي.

من جانبه قال فؤاد رانا رئيس فريق "كالاندارز": "سعيد بمشاركة الفريق في دوري أبوظبي تي 10 للكريكت. ونحن متحمسون للغاية لهذه الفرصة لتقديم أشهر اللاعبين من طراز شاهد أفريدي للجماهير هنا في أبوظبي ومختلف أنحاء العالم والمساهمة في إرساء إرث متجدد للعبة في العاصمة الإماراتية، خاصة وأنها تعتمد على المجريات السريعة المشوقة والأداء المميز لهؤلاء النجوم الكبار".

وأضاف رانا: "أتوجه بالشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة السياحة والثقافة ونادي أبوظبي للكريكت لدعمهم و ترويجهم لدوري أبوظبي تي 10. وأعرب عن تقديري وامتناني لمؤسس دوري تي 10، شاجي أول مولك والذي كان للرؤية التي يحملها دور حاسم في إقامة هذه الفعالية الرياضية البارزة".

بدوره قال ماثيو بوتشر المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للكريكت: "أثبت مجلس أبوظبي الرياضي مرة أخرى من خلال نجاحه في استقطاب فريق بهذه المكانة والمستوى قدرته على استضافة فعاليات من المستوى العالمي في لعبة الكريكت وغيرها من الرياضات، حيث بذلنا جهودا كبيرة هذه السنة لتحضير استاد زايد للكريكت لاستضافة دوري تي 10 خلال السنوات الخمس المقبلة، وأدعو عشاق لعبة الكريكت في الإمارات لحجز تذاكرهم من الآن لحضور المباريات في الاستاد خلال شهر نوفمبر المقبل".