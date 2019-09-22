سلطان نجم كلباء ... شبل من ذاك الأسد

المصدر: كلباء- محمد فضل

قاد اللاعب سلطان عادل محمد كابتن منتخب الناشئين ونجم فريق كلباء منتخب الناشئين الى التأهل نهائيات اسيا للناشئين 2020، وذلك بعد حصول المنتخب الناشئ على العلامة الكاملة، ضمن فرق المجموعة السادسة، بعد الفوز على العراق وقيرغيستان البلد المنظم للتصفيات التمهيدية.

إلى جانب تحقيق الفوز اليوم على لبنان برباعيه، وبزغ نجم الشبل سلطان ابن لاعب منتخبنا الوطني واتحاد كلباء السابق عادل محمد خلال التصفيات.

حيث تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف من أهداف الأبيض الناشئ الثلاثة في مرمى قيرغيستان والعراق ولبنان ، متوجاً جهود زملائه بخطف البطاقة الأولى للنهائيات، ويتمتع سلطان عادل بموهبة فذه حباها الله بها،

فضلاً عن انحداره من أسرة مولعة بكرة القدم، ويتواجد ايضاً شقيقه محمد ضمن فريق اشبال كلباء، وهو لا يقل موهبة وإمكانات عن شقيقه سلطان، ودائماً ما يتابع والدهما عادل محمد مستواهما ومسدياً لهما نصائح مهمة.

وسبق وأن توقع لهما أداء جيداً مع كلباء مستقبلاً بشرط تطوير مستواهما والالتزام بتوجيهات الجهازين الفني والإداري.