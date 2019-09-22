محمد عبد الله: لا أستحق الطرد أمام العين

المصدر: كلباء- محمد فضل

عبّر محمد عبد الله مشرف فريق اتحاد كلباء عن استيائه، لما تعرض له هو وفريقه من ظلم تحكيمي واضح، خلال مباراة العين واتحاد كلباء، والتي انتهت بفوز الزعيم بنتيجة 3-2 . مشيراً إلى أنه قام برفع تظلم للجهات المعنية بالأمر، متسائلاً عن الجرم الذي ارتكبه لكي يقوم الحكم أحمد عيسى بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه. مما يمثل علامات استفهام كبيرة بشأن هذه الحادثة. خصوصاً وأنه قام بالاحتجاج فقط وفقاً لصلاحياته على لقطة خروج حارس العين خالد عيسى من مرماه.

وأضاف: "طالبت بحقي كمشرف على فريق كلباء بضرورة مراجعة تقنية الفار لمعرفة ما إذا كان الحارس قد لمس الكرة بيده من عدمها، لكنني فوجئت بإشهار البطاقة الحمراء، وكذلك تساءلت عن سبب إنذار اللاعب جوجاك من قبل الحكم، وهو كابتن الفريق والوحيد الذي يحق له مخاطبة الحكم بشأن الحالات المثيرة للجدل أثناء المباراة مدافعاً عن فريقه".

ودعا محمد عبد الله في تصريحات صحافية الحكم الرابع علي حسن كريم إلى ضرورة الخروج للعلن لتوضيح ما تفوه به خصوصاً وإنه كان الأقرب إليه في دكة البدلاء. معرباً عن أمله في أن يجد تظلمه الذي رفعه الاهتمام.

وقال: "في ختام حديثي لا أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل".

ويعتبر طرد محمد عبد الله مشرف كلباء الأول من نوعه على مستوى الإداريين هذا الموسم، بعد تطبيق قاعدة إشهار البطاقة الحمراء في وجه الإداري، بدل اكتفاء الحكم بتوجيه الإنذار شفاهاً كما كان يحدث في السابق.