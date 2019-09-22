"أبيض" الناشئين يفوز على لبنان برباعية

المصدر: وام

فاز منتخبنا الوطني للناشئين على منتخب لبنان بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على استاد عمرزاكوف بالعاصمة القرغيزية بيشكيك ضمن الجولة الثالثة والأخيرة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً المقررة في البحرين 2020 لحساب المجوعة السادسة.

وسجل أهداف منتخبنا اللاعب سلطان عادل محمد في الدقيقة " 15 " من ركلة جزاء، واللاعب محمد أحمد الحارثي "هدفين" في الدقيقتين " 25 و 60 " واللاعب منصور عبدالرحيم محمد في الدقيقة" 32 " من عمر المباراة، فيما سجل الهدف الوحيد للمنتخب اللبناني اللاعب محمود ذبيب في الدقيقة " 63 " من ركلة جزاء.

وبذلك حصد أبيض الناشئين العلامة الكاملة في التصفيات " 9 نقاط " بعد فوزه في كافة المباريات التي خاضها بالمجموعة، حيث فاز على العراق " 1 / 0 " ، ومنتخب قيرغيزستان "2 / 1 " ولبنان " 4 / 1" .

وهنأ محمد عبيد اليماحي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس البعثة لاعبي منتخبنا الوطني بفوزهم على منتخب لبنان وحسم الصدارة لصالحه، حيث نقل لهم تهاني وتبريكات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة ضمان التأهل للنهائيات، ونجاحه في تقديم صورة مشرفة تليق بسمعة كرة القدم الإماراتية.

وأعرب المدرب الوطني ماجد سالم عن سعادته بما حققه أبيض الناشئين من نتائج إيجابية خلال منافسات التصفيات، ونجاحه في العودة من قرغيزستان ببطاقة التأهل إلى النهائيات الآسيوية عن جدارة واستحقاق.

وقال مدرب منتخبنا: "فخور بأفراد الطاقم الفني والإداري للمنتخب واللاعبين الذين أظهر كل منهم احترافية عالية في التعامل والاحترام المتبادل والقدرة على العمل كمجموعة واحدة قدمت الكثير من التضحيات في سبيل الوصول لهدفنا وبفضل من الله حققناه معاً وبنجاح كبير".

من جهته وجه سالم اليعقوبي مدير المنتخب الشكر لسعادة المهندس مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وأعضاء مجلس الإدارة على الدعم اللامحدود الذي وجده المنتخب طوال فترة استعداداته للتصفيات، والمتابعة اليومية والتواصل مع البعثة مما كان له الأثر الكبير في بث الحماس في نفوس اللاعبين وحفزهم لتقديم أفضل المستويات لديهم.

وتابع اليعقوبي أن محطة بيشكيك ستظل راسخة في الأذهان، خاصة أنها المحطة الأولى لجيل واعد ومتميز لديه طموحات كثيرة ليقدمها لكرة القدم الإماراتية في المستقبل القريب.