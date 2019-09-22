رحلة علاجية خارجية منتظرة للاعب ماجد حسن

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يواصل ماجد حسن لاعب شباب الأهلي، تدريباته العلاجية في دبي، انتظاراً لرأي الطبيب المعالج الأوروبي، لمعرفة رأيه الطبي في إمكانية إكمال علاج اللاعب في الخارج.

وينتظر وصول الرأي الطبي خلال الساعات المقبلة، رداً على مخاطبة الجهاز الطبي للفريق الأول للكرة بنادي شباب الأهلي، والذي قام بإرسال التقرير الطبي فور انتهاء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأكد ماجد حسن، أن الإصابة الحالية عبارة عن تمدد في الأربطة الجانبية للقدم، وهي جديدة تماماً، ولم يسبق أن تعرض للإصابة بها خلال سنوات لعبه لكرة القدم.

وأشار إلى قيامه بالتدريبات العلاجية اللازمة تحت إشراف الجهاز الطبي لنادي شباب الأهلي، موجهاً شكره إلى إدارة النادي، على الدعم والرعاية التي يحظى بها منذ تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه والشارقة على كأس سوبر الخليج العربي.