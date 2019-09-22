4 تجارب لمنتخب كرة قدم الصالات قبل خوض التصفيات الآسيوية

المصدر: دبي - ياسر قاسم

حدد الجهاز الفني لمنتخب كرة قدم الصالات برنامج إعداده قبل خوض التصفيات الآسيوية المقررة في البحرين بين 16 و27 أكتوبر المقبل، ويشتمل البرنامج على خوض 4 مباريات تجريبية ابتداء من الأربعاء المقبل بمواجهة طاجيكستان. وتتكرر المواجهة في اليوم التالي الخميس. وتقام المباراتان بصالة نادي الحمرية. ثم مواجهتين يومي السبت والأحد المقبلين بصالة نادي البطائح أمام منتخب قيرغيزستان.

وبدأ المنتخب برنامج تدريباته مساء الأحد بصالة الحمرية. وتتواصل التمارين الثلاثاء. ويبدأ المعسكر المقفل بفندق سنترو بالشارقة يوم الجمعة المقبل.