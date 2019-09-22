سفير فرنسا.. عيناوي في استاد هزاع

المصدر: العين ـ طلحة عبدالله

في كل مرة يؤكد لودوفيك بوي السفير الفرنسي بالدولة، أنه مشجع عيناوي ومحب للشعار البنفسجي، وهو ما جسده قولاً وفعلاً خلال مناسبات سابقة عدة، وتداولت الجماهير العيناوية تغريدة للسفير لودوفيك بوي «العيناوي» يؤكد فيها حضوره مباراة الفريق الأخيرة أمام اتحاد كلباء باستاد هزاع بن زايد لحساب الجولة الأولى من دوري الخليج العــربي لكرة القــدم، وقال: «معكم في استاد هزاع بن زايد.. يا جماهير الأمة العيناوية».

ووجدت التغريدة تفاعلاً لافتاً من جماهير العين، وتمت إعادتها عشرات المرات في منصة «تويتر»، ورحب العيناوية بالسفير المحب لـ«الزعيم» واعتبرته واحداً منها، و«فأل حسن» للفريق الذي حقق الفوز على كلباء في الدقيقة 95، في المباراة التي شهدها السفير الفرنسي، وكان لودوفيك بوي أحد الداعمين بقوة للعين خلال مشاركته في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية التي استضافتها الدولة في 2018 ووصل خلالها «الزعيم» إلى النهائي ولعب أمام ريال مدريد.